Manisa Güven Huzur Uygulaması: Uyuşturucu ele geçirildi, aranan şahıslar yakalandı

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Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Manisa Güven Huzur Uygulaması"nda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar da gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Manisa Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. 98 ekip ve 401 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 299 şahıs sorgulandı, 8 aranan şahıs yakalandı. Bin 314 araç denetlenirken 163 araç sürücüsüne toplamda 412 bin 753 TL para cezası uygulandı, 9 araç trafikten men edildi. 123 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 50 okul çevresi, 49 park ve bahçe, 18 metruk bina, 3 otogar ve tren garı kontrol edilirken, 2 iş yerine kapalı alanda tütün mamulleri tüketmekten idari işlem yapıldı 1 ruhsatsız iş yerine tutanak tanzim edilmiş, 15 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi, 5 şahsa da adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Manisa halkının huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız devam edeceği bilgisini verdi. - MANİSA