Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi

Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 'Manisa Güven Huzur Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca, trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi. Uygulama kapsamında toplamda 5 bin 11 kişi sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik denetimlerinde ise bin 840 araç kontrol edildi ve 135 araç sürücüsüne toplamda 487 bin 509 TL para cezası uygulandı. Motosiklet denetimlerinde ise 31 motosiklet kontrol edildi ve 8 motosiklet sürücüsüne 31 bin 726 TL para cezası kesildi. Ayrıca, iş yerleri de denetlendi ve 4 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 kişiye adli işlem yapıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

11.03.2024 09:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Manisa Güven Huzur Uygulaması"nda çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı olan şüpheliler gözaltına alınırken trafik kurallarına uymayan sürücülere de ceza kesildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde gerçekleştirilen "Manisa Güven Huzur Uygulaması" gerçekleştirildi. 103 ekip 411 personelin katılımıyla yapılan uygulamada 5 bin 11 şahıs sorgulandı, 5 aranan şahıs yakalandı. Trafik ekiplerince bin 840 araç denetlenirken 135 araç sürücüsüne toplamda 487 bin 509 TL para cezası uygulandı, 11 araç trafikten men edildi, 1 adet çalıntı araç yakalandı. Motosikletlere yönelik yapılan denetimlerde ise 31 motosiklet kontrol edildi, 8 motosiklet sürücüsüne 31 bin 726 TL para cezası uygulandı. Öte yandan uygulama kapsamında iş yerleri de denetlendi. 157 umuma açık istirahat ve eğlence yeri, 80 park ve bahçe, 29 metruk bina ve çevresi, 6 otogar ve tren garı kontrol edildi; 4 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi, 6 şahsa da adli işlem yapıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Manisalıların kentte huzur ve güven içerisinde yaşayabilmeleri amacıyla denetimlerini sürdüreceklerini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Manisa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:50 Arda Güler İspanya’da manşetlerde Ancelotti’nin de övgüsünü aldı Arda Güler İspanya'da manşetlerde! Ancelotti'nin de övgüsünü aldı
10:27 Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL’yi gördü Dolar bir eşiği daha aşarak 32 TL'yi gördü
10:15 Endonezya’da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı Endonezya'da iki pilot uyuyakaldı, 153 yolculu uçak rotadan çıktı
10:03 Türkiye’de işsizlik oranı 9,1’e çıktı Türkiye'de işsizlik oranı 9,1'e çıktı
07:41 Fatih Erbakan’a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan ’zübük’ sözüyle sizi mi kastetti Fatih Erbakan'a açık açık soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zübük' sözüyle sizi mi kastetti?
10:26 Emre Mor’un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı Emre Mor'un paylaşımı Galatasaray taraftarını ayağa kaldırdı
10:23 Kate Middleton’ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında ’montaj’ iddiaları gündeme geldi Kate Middleton'ın ameliyat sonrası ilk fotoğrafında 'montaj' iddiaları gündeme geldi
10:10 Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri’nde sahneye çıplak çıktı Oyuncu John Cena, Oscar Ödülleri'nde sahneye çıplak çıktı
09:45 Teravih namazında ölüm Birden yere yığıldı Teravih namazında ölüm! Birden yere yığıldı
09:31 Bursa’da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar Bursa'da ünlü bir iskendercinin menüsü gündem oldu! 1 porsiyonu 725 liradan satıyorlar
08:58 Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay’ın yüzünü ilk kez gösterdi Oyuncu Aslı Enver, kızı Elay'ın yüzünü ilk kez gösterdi
08:21 Sinan Ateş’in babası Musa Ateş hayatını kaybetti Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti
07:30 Yeniden Refah, Cumhur İttifakı’nda mı değil mi Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu Yeniden Refah, Cumhur İttifakı'nda mı değil mi? Fatih Erbakan tartışmalara noktayı koydu
03:51 Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber Kayıp üniversiteli kuryeden acı haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2024 11:00:08. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Güven Huzur Uygulaması: Şüpheliler Yakalandı, Trafik Cezaları Kesildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement