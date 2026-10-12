Manisa Kula\'da intihar girişiminde bulunan vatandaş, eşiyle görüşmesi sonrası ikna edildi

Manisa'nın Kula ilçesinde dört katlı bir inşaatın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan 52 yaşındaki vatandaş, polis ve itfaiye ekiplerinin ikna çalışması sonucu güvenli şekilde aşağı indirildi.

Olay saat, 09.30 sıralarında 4 Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Kula Devlet Hastanesi yanında bulunan inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 52 yaşındaki M.K., dört katlı inşaatın üzerine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak vatandaşı ikna etmek için çalışma başlattı. Ekipler, M.K. ile iletişim kurarak bulunduğu yerden güvenli şekilde inmesini sağlamak için bir süre çaba gösterdi. Eşiyle görüşmek istediğini belirtmesi üzerine, Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi gördüğü öğrenilen eşi olay yerine getirildi. Eşiyle görüşmesinin ardından ekiplerin ikna çalışmaları sonuç verdi. M.K., polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu dördüncü kattan güvenli şekilde aşağı indirildi.

İnşaattan indirilen M.K., sağlık ekipleri ve polis eşliğinde Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki işlemlerinin ardından M.K., gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Kula İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu olayda, ekiplerin koordineli çalışmasıyla herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan müdahale tamamlandı. M.K.'nin psikolojik sorunları bulunduğu ve tedavi gördüğü öğrenildi.