Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü - Son Dakika
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Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü

Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü
15.07.2026 19:22  Güncelleme: 19:28
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Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek 15 hektarlık alana zarar verdi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Havadan ve karadan yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Kula ilçesine bağlı Balıbey Mahallesi Çolaklar mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Kula İtfaiye Amirliği ekipleri ile Orman İşletme Şefliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve 1 hava aracıyla müdahale edildi. Mahalle sakinleri de traktörleri ve su tankerleriyle söndürme çalışmalarına destek verdi. Yaklaşık 4 saat süren yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre yangında yaklaşık 15 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, 3. Sayfa, Manisa, Çevre, Yaşam, Kula, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ormanlık alanda yangın: 15 hektar alan küle döndü - Son Dakika

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