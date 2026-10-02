Manisa merkezli operasyonda yasa dışı bahis şüphelilerinden 28'i tutuklandı - Son Dakika
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Manisa merkezli operasyonda yasa dışı bahis şüphelilerinden 28'i tutuklandı

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Manisa merkezli operasyonda yasa dışı bahis şüphelilerinden 28\'i tutuklandı
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Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol uygulandı. Şüphelilerin ve paravan şirketlerin hesaplarında 450 milyon liralık şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Manisa merkezli 6 ilde yasa dışı bahis ve sanal kumar faaliyetlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 28'i tutuklandı. Şüphelilerin ve kurdukları paravan şirketlerin hesaplarında 450 milyon liralık şüpheli işlem hacmi olduğu tespit edildi.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılık eden şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında suç organizasyonu içerisinde yer alan şüphelilerin ve bağlantılı oldukları paravan şirketlerin banka hesaplarında toplam 450 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi. "Yasa dışı bahis ve sanal kumar" faaliyetlerine karıştıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen ekipler, 29 Eylül'de Manisa merkezli olmak üzere İzmir, Kırşehir, Batman, Bitlis ve Muğla illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen baskınlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden 28'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaManisaGüncelSuçSon Dakika

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