Manisa Sarıgöl'de 352 gram esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Manisa Sarıgöl'de 352 gram esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Manisa Sarıgöl\'de 352 gram esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli tutuklandı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 352 gram kubar esrar ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilerek tutuklanıp Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 352 gram kubar esrar ile 44 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen bir şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde Şeyhdavutlar Mahallesi'nde uyuşturucu madde bulunduğu yönündeki istihbaratı değerlendirdi. Harekete geçen ekipler, 16 Eylül'de şüpheli Y.T.'nin ikametine operasyon düzenledi. Evde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 352 gram kubar esrar ve 44 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Y.T., jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 17 Eylül'de adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, tutuklanarak Alaşehir M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Manisa Sarıgöl'de 352 gram esrar ve 44 kök kenevir ele geçirildi, şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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