Manisa Sarıgöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Manisa Sarıgöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa Sarıgöl\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Mustafa Batuk hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Batuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

06.04.2024 07:44  Güncelleme: 07:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Sarıgöl ilçesi Tırazlar Mahallesi'nde meydana geldi. 45 ABG 214 plakalı motosikletin sürücüsü Mustafa Batuk (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralıyı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Mustafa Batuk hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Sarıgöl, Manisa, Acil Durum, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Manisa Sarıgöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çanakkale Boğazı'nda 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı
    08:49 Çanakkale Boğazı'nda 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi makine arızası yaptı

    İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.

  • Kars'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı
    08:32 Kars'ta 2 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı

    Kars'ın Susuz ilçesi Arpaçay yol ayrımında meydana gelen trafik kazasında, kamyon ile ana yola çıkan araç çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili jandarma tahkikat başlattı.

  • Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
    07:01 Denizli'de Traktör Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

    Denizli'nin Kale ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Emin Emgin hayatını kaybetti. Traktörün direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonucunda Emgin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı
    04:50 Kütahya'da Tefecilik Operasyonu: 3 Şüpheliden 1'i Tutuklandı

    Kütahya'da polisin düzenlediği operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 18 müşteki tespit edildi.

  • Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı
    04:50 Kütahya'da Otomobilde Gizlenmiş Uyuşturucu Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

    Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde nakli yapıldığı bilgisi üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada, bir çift spor ayakkabı içine gizlenmiş 169,76 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü olan S. A'nın uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul etmesi üzerine gözaltına alındı ve tutuklandı.


08:44 Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan talimat Son 10 gün neler olduğu araştırılacak Seçim yenilgisi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat! Son 10 gün neler olduğu araştırılacak
00:07 Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25’e yükseltildi Kredi kartında aylık azami akdi faiz yüzde 4,25'e yükseltildi
21:52 İliç’teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1’inin cansız bedenine ulaşıldı İliç'teki maden felaketinde heyelan altında kalan 9 işçiden 1'inin cansız bedenine ulaşıldı
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'daki yangınla ilgili olayın peşindeyiz
21:00 Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı Şanlıurfa Otogarında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 10 Yaralı
08:26 Evlenip Miami’ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu Evlenip Miami'ye yerleşen şarkıcı Yeşim Erçetin, doğum koçu oldu
07:14 TRT 1’nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor TRT 1'nin yeni dizisi Kül Masalı final yapıyor
01:18 Seçimde AK Parti’nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin’e KADEM sahip çıktı Seçimde AK Parti'nin oy kaybının sorumlusu olarak hedef gösterilen Özlem Zengin'e KADEM sahip çıktı
00:57 İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık İYİ Parti lideri Akşener: Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin hırsız olduklarını anladık
00:00 Tunceli’de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu Tunceli'de seçimleri kaybeden belediye başkanı, vali ve kaymakama tehditler savurdu
23:48 AK Parti’nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart’ta sandığa gitmedi AK Parti'nin her seçim yüzde 90 oy aldığı köy, 31 Mart'ta sandığa gitmedi
22:40 Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi Seçimi kazanan belediye başkanına makam aracı içi su dolu şekilde teslim edildi
22:24 DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı DEM Milletvekili Zeynep Oduncu, teröristin cenazesini mezarı başına kadar taşıdı
20:59 Mazbata töreninde kavga MHP’li isim, zafer işareti yapan CHP’li Meclis Üyesi’ne kafa atıp burnunu kırdı Mazbata töreninde kavga! MHP'li isim, zafer işareti yapan CHP'li Meclis Üyesi'ne kafa atıp burnunu kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2024 09:08:01. #1.11#
SON DAKİKA: Manisa Sarıgöl'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement