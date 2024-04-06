Manisa Sarıgöl\'de trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Sarıgöl ilçesi Tırazlar Mahallesi'nde meydana geldi. 45 ABG 214 plakalı motosikletin sürücüsü Mustafa Batuk (64), direksiyon hakimiyetini kaybederek savruldu. Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık Ekipleri, yaralıyı ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ancak, tüm müdahalelere rağmen Mustafa Batuk hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili adli tahkikat başlatıldı. - MANİSA
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İskenderun'dan Kocaeli'ye giden 'Sare İmamoğlu' isimli genel kargo gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında makine arızası yaşadı. Gemi, kılavuz kaptan ve römorkör refakatinde Karanlık Liman demir sahasına götürülerek demirletildi.
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