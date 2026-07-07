Selendi\'de bir ev ve 2 dekarlık arazi alevlere teslim oldu

Manisa'nın Selendi ilçesinde çıkan yangında bir ev ile yaklaşık 2 dekarlık arazi zarar görürken, ekiplerin yoğun müdahalesi sayesinde alevler çevreye yayılmadan söndürüldü.

Selendi-Kula Karayolu üzerindeki Kınık mevkisinde saat 18.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki araziye sıçradı. Yangında Bayram Şentürk'e ait evde maddi hasar meydana gelirken, yaklaşık 2 dekarlık arazi de alevlerden zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İtfaiye Amirliği ekipleri, Selendi Orman İşletme Şefliği'ne bağlı arazözler ile Selendi Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli ve yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın bölgesine gelen Kaymakam Mücahit Enes Yıldız, Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi Orman İşletme Şefi Gökhan Buran ve Muhtarlık İşleri Müdürü Durmuş Özdemir de olay yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı. - MANİSA