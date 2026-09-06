Mardin Artuklu'da kaçakçılık operasyonunda araçta 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi
Mardin'in Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara bulundu. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve kaçakçılıkla mücadele çalışmalarının süreceği açıklandı.
Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda bir araçta yapılan aramada 7 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Artuklu ilçesinde şüphe üzerine bir araç durdurularak arama yapıldı. Aramada kaçak olduğu tespit edilen 7 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Operasyonda yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla ve kesintisiz şekilde sürdürüleceği belirtildi.
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