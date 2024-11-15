Mardin Büyükşehir Belediyesi\'nde İhalesiz İşlemler: 504 Alım İhalesiz Verildi

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Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde DEM Parti adayı olarak Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkanı seçilen Ahmet Türk ve Devrim Demir yönetiminin, 7 aylık sürede ihale kanunu ve mevzuatını hiçe sayarak 504 işi ihalesiz verdiği ortaya çıktı.

7 aylık süreçte ihale kanun ve mevzuatını alt üst eden DEM Partili Türk ve Demir'in, 504 alım işini ilansız ve ihalesiz olarak, doğrudan temin yoluyla yandaşlarına verirken, sadece 15 alım-yapım işini açık ihale ile yaptığı belirlendi. Kayyum dönemlerinde ihale süreçlerinde şeffaf davranılmadığını, pazarlık usulüyle mal ve hizmet alımı yaptığını sürekli iddia eden Türk ve Demir,'in kendi görev sürelerinde yapılan alımlarda ihalesiz iş sayısı dudak uçuklattı. Ahmet Türk ve Devrim Demir yönetiminde Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan 2024 ile 4 Kasım 2024 tarihleri arasında 519 alım-yapım işinden 504 tane alım-yapım işinin doğrudan temin usulüyle ve ihalesiz gerçekleştirdiği, yalnızca 15 işin açık ihale yöntemiyle yaptığı belirlendi. Doğrudan temin yoluyla yapılan bu ihalelerin maddi olarak büyük meblağlara ulaştığı kaydedildi. Bu durum, Türk ve Demir'in "topluma yakın" ve "şeffaflık" vaadini çelişkiye düşürürken 504 işin ilansız, ihalesiz ve vatandaşlara duyurulmadan doğrudan alımla temin edildiği ortaya çıktı.

Doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen bu işlerin büyük kısmının, Mardin dışındaki firmalardan ve aynı kişilere verilmesi de dikkat çekti. - MARDİN