Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İstiklal Marşı okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayıyla ilgili soruşturma başlattı.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 13 Nisan 2024 tarihli toplantısında, İstiklal Marşı'nın okutulmaması ve saygı duruşunda bulunulmaması olayıyla ilgili resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin Büyükşehir Belediyesi'nde İstiklal Marşı Okunmaması Soruşturması - Son Dakika
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde, H.Ç. isimli şüphelinin yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yaptığı bilgisi üzerine Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelinin iş yerinde yapılan aramada 2 tabanca, seri numarası kazınmış ruhsatsız av tüfeği ve 1846 tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılandığı tarihi "sus payı" davasında 12 jüri üyesinin belirlenmesinden dakikalar sonra mahkeme binasının önünde gelen bir kişi kendini ateşe verdi.
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