Mardin Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri Denetimlerini Sürdürüyor

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, kent genelinde kaldırım, toplu ulaşım, ticari taksi ve seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, şehir genelinde yürütülen denetimlerle birlikte vatandaşların günlük yaşamlarını daha güvenli ve düzenli bir şekilde sürdürebilmeleri amacıyla şehir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerde denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekipleri, özellikle sağlıklı gıda tüketimine yönelik denetimleri sıklaştırarak, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor. Aynı zamanda vatandaşların dini duygularını istismar eden dilenciler olmak üzere toplu taşıma düzeni, ticari taksi araçları ve seyyar satıcılara yönelik denetimler titizlikle sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlardan gelen geri bildirimlere önem vererek, daha güvenilir ve yaşanabilir bir şehir olması için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - MARDİN