Mardin\'de 17 Firari Suçlu Tutuklandı

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Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezaları olan suçlulara yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan 17 firari suçlu sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 45 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 17'si, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yakalanan şahıslar arasında; 'bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 20 yıl 5 ay 20 gün, 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay ve 'bina veya eklentisi içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası alan 3 şahıs da bulunuyor. - MARDİN