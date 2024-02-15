Mardin\'de 21 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Mardin'de hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı ve bir süre sonra Mardin'e geri döndüğü tespit edilen hükümlünün yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyonda "silahlı yağma, uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık, hakaret, tehdit ile mala zarar verme" gibi çeşitli suçlardan hakkında 21 yıl 6 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Şahıs, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - MARDİN
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Erzincan'da altın madeni sahasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 9 işçiyi arama çalışmaları devam ederken, konuyla ilgili bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Bu heyelanın teknik incelemeleri, soruşturmaları başladı. Soruşturmaların neticesine göre adımlar mutlaka atılacaktır. Bu aşamada önceliğimiz madencilerimize ulaşabilmek" diye konuştu.
Danıştay 5. Dairesi'nin FETÖ'den ihraç edilen 450 yargı mensubu hakkında göreve iade kararına sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu karara sessiz kalmamız mümkün değil." dedi
Marmara Denizi'nde batan Batuhan A adlı kuru yük gemisinin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gemi kaptanının başka bir gemiyi selamladığı görüldü. Gemide bulunan 6 kişilik mürettebatın kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "Mısır'a ziyaret Sisi'nin ısrarlı davetiyle gerçekleşti, kendisi nisan ya da mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret edecek" dedi.
Enerji Bakanı Bayraktar: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor.
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
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