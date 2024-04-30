Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Mardin\'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Yeşilli ilçesinde bulunan bir apartmanda oturan 4 yaşındaki Hilal M., dengesini kaybederek 4. kattaki balkondan düştü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Hilal M.'nin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.04.2024 16:13
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Mardin'in Yeşilli ilçesinde 4'üncü kattaki balkondan düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Gül Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında oturan ailenin 4 yaşındaki kızları Hilal M., dengesini kaybetmesi sonucu balkondan düştü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hilal M.'nin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de 4 yaşındaki çocuk balkondan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

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