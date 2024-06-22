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Diyarbakır ve Mardin\'deki yangınlarda can kaybı bir kez daha arttı

Mardin'de 5 ayrı noktada çıkan anız yangını söndürüldü

MARDİN - Mardin'de akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu, Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.