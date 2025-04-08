Mardin'de 9 Terör Operasyonu Düzenlendi

Mardin Valisi Akkoyun: "PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 9 operasyon düzenlenmiştir"

Mardin'de aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

MARDİN - Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında, "Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla 2025 Mart ayında Mardin'de bölücü terör örgütü FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik 9 operasyon düzenlenmiştir" dedi.

Mardin Valiliğinde aylık asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Tuncay Akkoyun, asayiş ve güvenlik verilerini gözden geçirerek suç oranlarını azaltmak ve huzur ortamını sağlamanın, aynı zamanda vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmenin temel hedefleri olduğunu söyledi. Milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı mücadelelerinin kararlılıkla devam etmekte olduğunu belirten Akkoyun, milletin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Vali Akkoyun, "Bu anlayışla Mart ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 9 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanmıştır. Terörle mücadele ile birlikte organize suç çetelerine yönelik operasyonlarımız da kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda ilimizde 7 operasyon düzenlenmiş olup 10 kişi hakkında da yasal işlem yapılmıştır. İlimiz genelinde terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında değişik özellik ve çapta 43 silah ve 291 muhtelif mühimmat ile 40 kilogram patlayıcı ele geçirilmiştir. İl Göç İdaresi Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösteren Mobil Göç Aracı sayımız 2'ye çıkarılmıştır. Düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Mart ayı içerisinde Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 44 şahıs hudut birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir. Sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 şahıs yakalanarak güvenlik güçlerimize teslim edilmiştir" diye konuştu.

Kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları çerçevesinde Mart ayında 98 operasyon düzenlendiğini ve yakalanan şahıslar hakkında adli işlem yapıldığını aktaran Vali Akkoyun, "Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ilimizde Mart ayı içerisinde toplamda 98 operasyon düzenlenmiş, 124 kişiye işlem yapılmış, operasyonlar kapsamında 25 kişi gözaltına alınmış, 16 kişi de tutuklanmıştır. Güvenlik kuvvetlerimiz bir yandan uyuşturucu ve bağımlılık ile sahada mücadele ederken diğer yanda toplumsal bilinç sağlamak ve farkındalık oluşturmak adına eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında valilik, kaymakamlıklar, sağlık kuruluşları ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte annelere, anne adaylarına ve tüm kadınlara yönelik eğitimlere devam ettiklerini vurgulayan Akkoyun şunları aktardı:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızı bu tarz tehlikelerden korumak ve onlara daha güvenli bir gelecek sağlamak için daha fazla gayret etmeliyiz. Bu mücadelemizde annelerimiz ile iş birliği hayati öneme sahiptir. Her bir annemizin toplumda "En İyi Narkotik Polisi Anne" olma sorumluluğu var. Çocuklarımızın yanında olan, onlarla güçlü bir bağ kuran iletişim kapılarını her zaman açık tutan anneler çocuklarını yalnız bırakmayarak onları bu tehlikelerden koruyabilir. Valiliğimiz koordinesinde emniyetimiz, jandarmamız, milli eğitim müdürlüğümüz ve sağlık müdürlüğümüz tarafından Mart ayı içerisinde 22 bin 637 anne ve anne adayına eğitim verilmiştir. Bu kapsamda eğitimlerimiz devam edecektir".

Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Şubat ayı içerisinde aranan toplam 690 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını ve adli mercilere teslim edildiğini aktaran Akkoyun, "Yine kaçakçılıkla mücadelede kapsamında ilimizde Mart ayı içerisinde 61 operasyon düzenlenmiş olup bu operasyonlar kapsamında 78 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Huzur ve güven kapsamında yapılan uygulamalarda Mart ayında içerisinde aranan toplam 690 kişi ilimizde güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanmış ve adli mercilere teslim edilmiştir. Ayrıca; terör, ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla mücadele, yasa dışı bahis, kumar ve suç gelirleriyle mücadele başta olmak üzere ilimiz genelinde siber suçlar kapsamında 14 operasyon yapılmış, bu operasyonlarda 19 şahıs gözaltına alınmış, adli mercilerce 9 kişi tutuklanmıştır" dedi.

Yaralanma ve ölümlü trafik kazalarını en aza indirmek konusunda trafik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını belirten Akkoyun, "Bu amaçla aşırı hız, alkollü araç kullanımı, sürüş sırasında cep telefonu kullanarak sürücünün dikkatinin dağılması, kırmızı ışık ihlalleri, trafik işaret ve işaretçilerine uyulmaması, emniyet kemerlerinin kullanılmaması maalesef acı sonuçlara neden olmaktadır. Trafikte meydana gelebilecek riskleri en aza indirmek için tüm sürücülerimizin kurallara uymasını ve araçlarında mevsim şartlarına uygun düzenlemeler yapmalarını önemle rica ediyoruz. Trafik ekiplerimiz tarafından Mart ayında bin 207'si okul servisleri olmak üzere 136 bin 546 araç denetlemiştir" diye konuştu.

Toplantıya Vali Akkoyun'un yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday da katıldı.