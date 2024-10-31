Mardin\'de Ağaç Kesimi

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Mardin'de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırımda iş yerlerinin önünde bulunan ağaçlar izinsiz şekilde kesildi.

Olay, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırım üzerinde bulunan ağaçlar elektrikli testere ile kesildi. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - MARDİN