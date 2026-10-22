Malatya Yeşilyurt'ta eşinin bıçakladığı 61 yaşındaki kadın hastanede kurtarılamadı

Malatya'da eşi tarafından bıçaklanan 61 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan eşi ise polis ekiplerince sıkıştırıldığı araçta boğazını bıçakla keserek intihara kalkıştı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akbulut ile eşi Perihan Akbulut (61) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan Akbulut eşini karın bölgesinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın yere yığılırken Hasan Akbulut araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Perihan Akbulut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçan Hasan Akbulut, Gönültaş Caddesi üzerinde polis ekipleri tarafından sıkıştırıldı. Şahıs, aracının içerisinde bıçakla boğazını keserek intihara kalkıştı. Sağlık ekiplerince Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.