Mardin\'de akaryakıt tankerinin tır ile çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde akaryakıt tankeri ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Çalışlı Mahallesi'nde sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen akaryakıt tanker ile tır çarpıştı. Kazada, tanker sürücüsü V.Ö. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, kolluk kuvvetleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN