Mardin\'de Akraba Tartışmasında Bir Kişi Silahla Vurularak Öldürüldü

3.Sayfa

Mardin'in Artuklu ilçesinde akraba aileler arasında çıkan tartışmada Ümran Algur, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba iki aile arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ümran Algur, karnından vurularak hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Algur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Algur'un cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN