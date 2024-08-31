Mardin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mardin\'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, ambulans ile otomobil çarpıştı. Kazada toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

31.08.2024 11:06
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Yenikent Mahallesi'nde seyir halindeki ambulans ile otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle ambulans ve otomobilden toplam 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de ambulans ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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