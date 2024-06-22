Mardin\'de Anız Yangını Söndürüldü

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Mardin'de akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan anız yangını söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Artuklu, Kızıltepe, Ömerli ve Yeşilli ilçelerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN