Mardin'in Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede araçlardan yapılan 6 hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Araç Hırsızlığı Zanlıları Tutuklandı - Son Dakika
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