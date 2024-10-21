Mardin'de Cadde Ortasında Kavga

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Bu kez de basına sataştı

Mardin'de cadde ortasında yumruklu, sopalı kavga kamerada

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.