Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar - Son Dakika
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Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi kamyonetle getirdikleri çöpleri Çağ Çağ Deresine boşalttı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25.05.2024 19:44  Güncelleme: 20:39
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Mardin'in Nusaybin ilçesinde köprüye gelen 3 kişi, kamyonetteki çöpleri Çağ Çağ Deresi'ne boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇÖPLERİ DEREYE BOŞALTTILAR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi kamyonetle getirdikleri çöpleri Çağ Çağ Deresi'ne boşalttı. Edinilen bilgilere göre, kamyonetle Çağ Çağ Deresi'nin üstündeki köprüye gelen 3 kişi, içindeki torbaları çıkartıp dereye attı. Çöplerin dereye boşaltıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Mardin\'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar - Son Dakika
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