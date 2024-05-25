Mardin\'de skandal görüntüler! Kamyonetle getirdikleri çöpleri dereye attılar

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde köprüye gelen 3 kişi, kamyonetteki çöpleri Çağ Çağ Deresi'ne boşalttı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÇÖPLERİ DEREYE BOŞALTTILAR

Mardin'in Nusaybin ilçesinde kimliği belirlenemeyen 3 kişi kamyonetle getirdikleri çöpleri Çağ Çağ Deresi'ne boşalttı. Edinilen bilgilere göre, kamyonetle Çağ Çağ Deresi'nin üstündeki köprüye gelen 3 kişi, içindeki torbaları çıkartıp dereye attı. Çöplerin dereye boşaltıldığı anlar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.