Mardin\'de çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde çocuğuna işkence yapan yabancı uyruklu anne ve baba tutuklandı.

Olay, dün Savurkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir evde elleri ve kolları bağlı bulunan çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Çocuk hastanedeki tedavisinin ardından Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından koruma altına alınırken yabancı uyruklu anne ve baba çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MARDİN