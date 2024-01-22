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Doğum yapan kadın, taburcu olduğu gün defalarca bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Doğum yapan kadın, taburcu olduğu gün defalarca bıçaklanarak öldürüldü

Mardin'de cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan Vatfa Ecevit, taburcu olduğu gün tartıştığı eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

22.01.2024 - 12:36,  Güncelleme: 12:59
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Mardin'in Artuklu ilçesinde doğum yapan eşini taburcu olduğu gün defalarca bıçaklayarak öldüren şahıs, gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde ilçenin kırsal bağlı kırsal Dara Mahallesi'nde, cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan Vatfa Ecevit, taburcu oldu. Evine gelen Vatfa Ecevit (25), henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına bildirdi.

Mardin'de Doğum Yapan Eşi Bıçaklayarak Öldüren Şahıs Gözaltına Alındı

YAKINLARI KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatfa Ecevit, olay yerinde ve sevk edildiği Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şiyar Ecevit, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Doğum yapan kadın, taburcu olduğu gün defalarca bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Doğu medeniyet tir Yanıtla 76 16
  • cemal köse: Tartışmamak gerek. Bu konuda kadınar da erkekler de anlaışlı olmalı. Yanıtla 10 60

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Artuklu, Mardin, Şiyar, Aile İçi Şiddet, Cinayet, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğum yapan kadın, taburcu olduğu gün defalarca bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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