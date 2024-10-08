Mardin'de emniyet ve jandarmaya 55 aracın teslimi törenle yapıldı - Son Dakika
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Mardin'de emniyet ve jandarmaya 55 aracın teslimi törenle yapıldı

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 55 araç törenle teslim edildi.

08.10.2024 20:02
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Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'na tahsis edilen 55 araç törenle teslim edildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından araçlar, emniyet ve jandarmaya teslim edildi. Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, şehrin huzur, güvenlik ve asayişinin sağlanması çok önemli olduğunu söyledi. Huzurun ve asayişin sağlanmasında görev alan temel kurumların emniyet, jandarma ve diğer güvenlik kuvvetleri olduğunu belirten Vali Akkoyun, güvenlik güçlerinin 24 saat özveriyle, gayretle, fedakarlıkla görevlerini yapmakta olduğunu, görevlerini yaparken hem personel sayısı anlamında kadrosunu güçlendirmekte hem de devletin imkanlarıyla araç, gereç ve diğer ekipmanları yenilenmekte olduğunu kaydetti.

2023 yılının kasım ayında emniyet teşkilatına 41, jandarma teşkilatına 7 olmak üzere toplam 48 araç teslim ettiklerini hatırlatan Vali Akkoyun, "Bugün de emniyet teşkilatımıza 54, jandarma teşkilatımıza da 1 araç olmak üzere toplamda 55 aracın teslimini gerçekleştirip toplam 103 araç desteği ile teşkilatlarımızın gücüne güç katacak, teknolojik açıdan donanımlı ve modern araçlarımızı güvenlik güçlerimize teslim ediyoruz" dedi.

Törene, kaymakamlar, emniyet ve jandarma personelleri ile siyasi partilerin il başkanları katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de emniyet ve jandarmaya 55 aracın teslimi törenle yapıldı - Son Dakika

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