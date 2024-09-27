Mardin\'de Firari Hükümlü Yakalandı

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Mardin'de hakkında 18 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede İl Jandarma Komutanlığı JASAT Dedektifleri ve Midyat Jandarma Komutanlığının yaptığı çalışmalar neticesinde "kasten adam öldürme" suçundan 18 yıl 20 gün hapis cezası bulunan R.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi. - MARDİN