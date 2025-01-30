Mardin\'de Hafif Ticari Araç Lastiği Fırladı, Olası Kaza Önlenmiş Oldu

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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın lastiği yerinden fırladı. Şans eseri, akan trafikte kazaya yol açmadı.

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi mevkiindeki kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 ABP 430 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe istikametine doğru seyir halindeyken bijonları gevşek olan sağ ön lastiği yerinden fırladı. Şans eseri, arkadan gelen araçların kırmızı ışıkta duruyor olması olası bir faciayı önledi.

Lastiği yerinden fırlayan araç yol ortasında dururken, sürücü hemen araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve aracın kazaya yol açmaması için diğer sürücüleri uyardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, maddi hasar meydana gelen araç çekici ile yoldan kaldırıldı. - MARDİN