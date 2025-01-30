Mardin'de Hafif Ticari Araç Lastiği Fırladı, Olası Kaza Önlenmiş Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de Hafif Ticari Araç Lastiği Fırladı, Olası Kaza Önlenmiş Oldu

Mardin\'de Hafif Ticari Araç Lastiği Fırladı, Olası Kaza Önlenmiş Oldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın lastiği, bijonlarının gevşek olması nedeniyle yerinden fırladı. Şans eseri, arkadan gelen araçların kırmızı ışıkta durması olası bir kazayı önledi.

30.01.2025 11:02  Güncelleme: 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir hafif ticari aracın lastiği yerinden fırladı. Şans eseri, akan trafikte kazaya yol açmadı.

Olay, sabah saatlerinde İstasyon Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin Büyükşehir Belediyesi mevkiindeki kavşakta, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 21 ABP 430 plakalı hafif ticari araç, Kızıltepe istikametine doğru seyir halindeyken bijonları gevşek olan sağ ön lastiği yerinden fırladı. Şans eseri, arkadan gelen araçların kırmızı ışıkta duruyor olması olası bir faciayı önledi.

Lastiği yerinden fırlayan araç yol ortasında dururken, sürücü hemen araçtan inerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi ve aracın kazaya yol açmaması için diğer sürücüleri uyardı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri alırken, maddi hasar meydana gelen araç çekici ile yoldan kaldırıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Artuklu, trafik, mardin, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Hafif Ticari Araç Lastiği Fırladı, Olası Kaza Önlenmiş Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Taylandlı 5 rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de serbest bırakılmasını sağladı
15:33 ABD’deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a çıktı ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:01:36. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de Hafif Ticari Araç Lastiği Fırladı, Olası Kaza Önlenmiş Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.