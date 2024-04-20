Mardin'de hayvanları otlatırken ölü bulunan genç intihar etti - Son Dakika
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Mardin'de hayvanları otlatırken ölü bulunan genç intihar etti

Mardin\'de hayvanları otlatırken ölü bulunan genç intihar etti

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç köyünde, 16 yaşındaki S.E. hayvanları otlatırken ölü olarak bulundu. Yapılan soruşturma sonucunda genç kızın intihar ettiği ortaya çıktı.

20.04.2024 23:04
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Mardin'de hayvanları merada otlatırken ölü olarak bulunan 16 yaşındaki S.E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı.

Olay, Mazıdağı ilçesine bağlı Yalınağaç köyünde meydana geldi. S.E., 17 Nisan Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında merada hayvanları otlattığı sırada ölü olarak bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturma kapsamında S.E.'nin intihar ettiği ortaya çıktı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Mazıdağı, Mardin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de hayvanları otlatırken ölü bulunan genç intihar etti - Son Dakika

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