Mardin'de işkence gören çocuğun annesi ve babası gözaltına alındı - Son Dakika
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Mardin'de işkence gören çocuğun annesi ve babası gözaltına alındı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çocuk, Suriyeli madde bağımlısı babası tarafından günlerce işkence edilerek elleri kolları bağlı şekilde bulundu. Çocuk, mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve baba gözaltına alındı.

27.08.2024 19:21
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Mardin'de elleri ve kolları bağlı bulunan küçük çocuğun annesi ve babası gözaltına alındı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde bir çocuk, 35 yaşındaki Suriyeli madde bağımlısı babası tarafından günlerce işkence edilerek elleri kolları bağlı şekilde bulundu.

Olay, dün Savurkapı Mahallesinde meydana geldi. Bir evde elleri kolları bağlı bulunan ismi belirlenemeyen çocuk mahalleli gençler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Konuya ilişkin konuşan ev sahibi Necmettin Özgün, "Bu aile benim evimde kiracı olarak yaşıyorlardı. Ben de yardımcı olmak için evimi kiraya verdim. Evimde yaklaşık 3 aydır kirada oturuyorlardı. Kendilerini çok fazla tanımıyorum sadece kiracım oldukları için evin önünden geçerken görüyordum. Olay dün gerçekleşti ve çocuğa bu şekilde işkence yapıldığını dün öğrendik. Bu duruma çok üzüldük. Bu aile başka yerde otururken de evden çıkarıldılar. Öyle düşünüyoruz ki bu çocuk daha önce de bu işkencelere maruz kaldı. Bu çocuğu bana Allah gönderdi ki ben bu aileyi kendi evime kiracı olarak aldım. ve bu olay da böylelikle ortaya çıkmış oldu. İyi ki de ortaya çıktı. Bir çocuk işkenceden kurtuldu. Bu durum için çok üzgünüm ama iyi ki bu evi onlara kiraya vermişim ve bu çocuk böylelikle kurtulmuş oldu. Bu çocuk başka bir yerde olsaydı belki kimse fark etmeyecekti. Dışarıdan çok iyi bir insan olarak gözüküyorlardı. Bu yüzden evimizi kiraya verdik. Böyle insanlar olduğunu bilseydim almazdım ama çocuk kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, anne ve baba gözaltına alındı.

Mardin\'de işkence gören çocuğun annesi ve babası gözaltına alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de işkence gören çocuğun annesi ve babası gözaltına alındı - Son Dakika

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