Mardin'de itfaiye yangına müdahale ederken tankerlerini izledi - Son Dakika
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Mardin'de itfaiye yangına müdahale ederken tankerlerini izledi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, tecrübesizlikleri nedeniyle yangının ortasında kaldı ve yanan tankerlerini izlemekle yetindi. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye personelini değiştirmesi sonucu yaşanan olayda, yangında kullanılan tanker 15 milyon TL değerindeydi.

18.06.2024 13:58
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Mardin'de Kızıltepe ilçesinde itfaiye, yangına müdahale ederken yanan tankerlerini izlemekle yetindi.

Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, dün ilçenin Dikmen mevkiinde çıkan yangına müdahale etti. Yangın söndürme konusunda tecrübesiz oldukları gözlenen İtfaiye görevlileri bir anda yangının ortasında kaldı. İtfaiye erleri son anda kendilerini kurtarırken yanan su tankerini ise izlemekle yetindi.

Ahmet Türk yönetimi, görevden almalara ilk olarak itfaiyede başlamıştı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde göreve gelen Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve yönetimi, ilk operasyonu İtfaiye Daire Başkanlığına yapmıştı. Tecrübeli tüm görevlileri görevden alarak yerine tecrübesiz amirleri atayan yeni yönetim, itfaiyenin operasyonel kabiliyetini olumsuz etkileyerek, itfaiyenin yetkinliğini kaybetmesine yol açtı.

Yanan itfaiye tankerinin sürücüsü ve ekibinin acemi olması nedeniyle tankeri yangın ortasından çıkaramadığı belirtildi.

Yanan tankerin 15 milyon TL değerinde olduğu öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de itfaiye yangına müdahale ederken tankerlerini izledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de itfaiye yangına müdahale ederken tankerlerini izledi - Son Dakika
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