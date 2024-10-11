Mardin'de kazada ağır yaralanan kadın, 13 gün sonra hayatını kaybetti
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kazada ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede 13 gün sonra hayatını kaybetti.
Kaza, 29 Eylül 2024 tarihinde Nusaybin- Midyat kara yolu Beyazsu mesire alanı bölgesinde meydana gelmişti.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 47 LD 236 plakalı otomobil ile 27 AEA 48 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada otomobillerdeki Nurcan E., Süleyman I., Hakan Y., Alaaddin Ü., Hüseyin E., Nurullah N., Muhammet D., Veysel Y., Süleyman T., Abdurrahman E. ve Nahide Elmas yaralanmıştı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Nahide Elmas, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de Kaza: 13 Gün Sonra Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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