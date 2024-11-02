Mardin\'de Kaza: 2 Yaralı

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Mardin'in Savur ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dereiçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN