Mardin'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'yi yasa boğdu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'yi yasa boğdu

Mardin\'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli\'yi yasa boğdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'yi yasa boğdu. Kazada yaralanan diğer polis memurları ise tedavi altına alındı.

13.03.2024 20:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'yi yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı. Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu belirlenirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'yi yasa boğdu - Son Dakika

  • Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
    21:10 Zeytinburnu'nda nişanlısını iş yerinde darbeden zanlı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

    Zeytinburnu'nda bir iş yerinde yaşanan olayda, Barış Ç. ile nişanlısı İlayda Ö. arasında ortak arkadaşları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Barış Ç, nişanlısını yumruklar savurarak yerde sürükledi. İlayda Ö, şikayetçi oldu ve polis tarafından gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlı, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

  • Ordu'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
    21:08 Ordu'da silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

    Ordu'da polis ekipleri tarafından yürütülen silah ticareti ve kaçakçılığı operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyon kapsamında çok sayıda silah ve tarihi eser ele geçirildi.

  • Karabük'te kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı
    21:05 Karabük'te kontrolden çıkan tırın sürücüsü yaralandı

    Karabük'ten Gerede istikametine giden bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada tır sürücüsü yaralandı ve Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumu iyi.

  • Şırnak'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
    21:03 Şırnak'ta Patlama Sonucu 4 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

    Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde oyun oynarken bulup eve getirdiği metal cismin patlaması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı. Akçay köyü kırsal kesiminde oynayan çocuk, metal bir cisim buldu ve eve getirdi. Evde oynarken cisim patladı ve çocuk hayatını kaybetti. Yaralanan annesi ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Su Kanalına Uçtuğu Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti
    20:43 Nevşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Su Kanalına Uçtuğu Kazada 1 Kişi Hayatını Kaybetti

    Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Selahattin Özdemir'in yönetimindeki otomobil kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Kazada Selahattin Özdemir hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan Serdar E. ise kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmayı başardı. Olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Soruşturma başlatıldı.

  • Düzce'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı
    20:42 Düzce'de 3 Katlı Evde Yangın Çıktı

    Düzce'de bir evin odunluk kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında bina boşaltılırken, 4 kuruluk kullanılamaz hale geldi.

  • Ayvalık'ta Sahil Güvenlik tarafından düzensiz göçmen botu yakalandı
    20:41 Ayvalık'ta Sahil Güvenlik tarafından düzensiz göçmen botu yakalandı

    Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde mobil radar tarafından tespit edilen düzensiz göçmen botunda 54 kişi Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollardan geçmek isterken Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

  • Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı
    20:39 Batman'da otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

    Batman'da plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir otomobil, kontrolünden çıkarak 72 AG 226 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

  • Isparta'da minibüs devrildi: 6 yaralı
    20:34 Isparta'da minibüs devrildi: 6 yaralı

    Isparta'nın Gönen ilçesinde, işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Bucak'ta gözaltında ölüm: Polis memuruna 9 yıl 4 ay hapis cezası
    20:32 Bucak'ta gözaltında ölüm: Polis memuruna 9 yıl 4 ay hapis cezası

    Burdur'un Bucak ilçesinde gözaltı esnasında bir şüphelinin ölümüne sebebiyet verme suçundan yargılanan polis memuru 9 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.


21:04 Seçimden sonra harekete geçecek Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı Seçimden sonra harekete geçecek! Eski CHP lideri Kılıçdaroğlu, kurultay için 550 isimden imza sözü aldı
17:11 Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı Sonuçlar hayli enteresan Yerel seçimlere sayılı günler kala 5 ilde anket yapıldı! Sonuçlar hayli enteresan
17:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın koruma ekibi Şırnak’ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi Şırnak'ta trafik kazası geçirdi: 1 polis memuru şehit oldu
17:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “İbrahim Keloğlan“ paylaşımı: Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyeceğiz AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "İbrahim Keloğlan" paylaşımı: Hayvanlara yapılan zulümlere asla müsamaha göstermeyeceğiz
14:21 Eylem Tok’un oğlunun karıştığı kazada acılı aileye para teklif edildi Eylem Tok'un oğlunun karıştığı kazada acılı aileye para teklif edildi
19:59 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ı çıldırtacak sözler: 6 sene sonra mı aklına geldi Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ı çıldırtacak sözler: 6 sene sonra mı aklına geldi?
19:11 Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı Erkek arkadaşıyla tartışan kadın, sokak ortasında kendini böyle tokatladı
18:04 Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti Putin, askeri üniforma giyen kadına kameralar önünde iltifat etti
17:10 Ali Koç’tan Okan Buruk’a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim Ali Koç'tan Okan Buruk'a yaylım ateşi: Sormak lazım en yakın hakem arkadaşı kim?
16:43 Ali Koç’tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak Ali Koç'tan konuşulacak çıkış: Bir gün İçişleri Bakanımız onlara da operasyon yapacak
16:14 Bu sözler çok su kaldırır Ali Koç, canlı yayında FETÖ’den örnek verip Galatasaray’ı fena bombaladı Bu sözler çok su kaldırır! Ali Koç, canlı yayında FETÖ'den örnek verip Galatasaray'ı fena bombaladı
15:49 Bakan Tunç’tan kedi Eros’u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum Bakan Tunç'tan kedi Eros'u öldüren İbrahim Keloğlu için verilen tahliye kararına ilk yorum
15:41 Kedi Eros’un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti Kedi Eros'un katilinin serbest bırakılması sanat dünyasını küplere bindirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2024 21:18:19. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli'yi yasa boğdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement