Mardin\'de kaza sonucu şehit olan polis memuru Denizli\'yi yasa boğdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı sonrası Mardin'e giden polis aracının kaza yapması sonucu şehit olan polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'yi yasa boğdu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart Yerel Seçimleri nedeniyle Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından karayolu ile Mardin'e geçen 73 EB 734 plakalı polis ekibi aracı, Çığır mevkiinde Alman uyruklu K.D. idaresindeki DU HZ 79 plakalı karavan ile çarpıştı. Kazada, Ülker D., Oğulcan K. ve Fırat Der isimli polis memurları yaralandı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Polis memuru Fırat Der'in şehit olduğu belirlenirken, diğer yaralılar sevk edildikleri Cizre Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazada şehit olan Şırnak Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der'in acı haberi baba ocağı Denizli'nin Sarayköy ilçesinde büyük üzüntüye neden oldu. - DENİZLİ