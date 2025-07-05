Mardin\'de Kuyuya Düşen Keçi İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı

Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Yolbilen Mahallesi'nde kuyuya düşen keçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinelen bilgiye göre, gece saatlerinde sahibi, keçisinin kuyuya düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin halat yardımıyla yürüttüğü çalışmanın ardından keçi kuyudan sağ olarak çıkarıldı.

Hayvan sahibi desteklerinden dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - MARDİN