Mardin'de Makam Aracında Darp Olayı: Ahmet Türk'ün Yeğenleri Tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de Makam Aracında Darp Olayı: Ahmet Türk'ün Yeğenleri Tutuklandı

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Mardin'de bir iş yerinde darp edilerek kaçırılan S.Ö., Mardin Büyükşehir Belediyesine ait makam aracında darp edildi. Olay, belediye başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri tarafından gerçekleştirildi. Şahıslar alkollü halde tutuklandı.

14.09.2024 15:49  Güncelleme: 15:53
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Mardin'de kaçırma ve darp olayına karışan Ahmet Türk'ün yeğenleri tutuklandı

MARDİN - Mardin'de 12 Eylül 2024 gecesi, saat 03.00 sularında Merlin Konağı adlı iş yerinde yaşanan olayda, S.Ö. isimli bir kişi darp edilerek zorla mekandan çıkarıldı ve bir araca bindirildi. Olayın ardından yapılan incelemede, aracın Mardin Büyükşehir Belediyesine ait Mercedes marka 34 EK 044 plakalı makam aracı olduğu ve S.Ö.'nün araç içinde de darp edildiği belirlendi.

Olayı gerçekleştirenlerin Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri olduğu ve olay esnasında alkollü oldukları tespit edildi. Zanlıların yapılan incelemesinde 130 promil alkollü oldukları tespit edildi. Şahıslar, S.Ö.'yü darp ettikten sonra Cevizpınarı Mahallesi yakınlarındaki anayol kenarına bıraktı. S.Ö., kendi imkanlarıyla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, darp raporu aldı.

Olayla ilgili olarak, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün yeğenleri Hüseyin Türk, Hakim Lokman Türk ve Hüseyin Reber Türk, 13 Eylül 2024 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, şehirde büyük yankı uyandırırken, soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi.

Mardin\'de Makam Aracında Darp Olayı: Ahmet Türk\'ün Yeğenleri Tutuklandı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Makam Aracında Darp Olayı: Ahmet Türk'ün Yeğenleri Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Makam Aracında Darp Olayı: Ahmet Türk'ün Yeğenleri Tutuklandı - Son Dakika
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