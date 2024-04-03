Mardin\'de minibüs ile motosiklet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde, minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, dün İlkadım köyünde Ahmet Görgün'ün kullandığı motosiklet, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 M 4303 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Ahmet Görgün ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Görgün, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Görgün, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Görgün'ün cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MARDİN