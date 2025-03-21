Mardin'de Motosiklet Kazası: 3 Yaralı

Mardin'de motosiklet yayaya çarptı: 3 yaralı
MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde, seyir halindeki bir motosiklet, karşıya geçmeye çalışan yaşlı bir kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki 2 kişi ve yaşlı kadın yaralandı.
Kaza, Yenituran Mahallesi, Sakarya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaşlı kadının yola çıkmaya çalıştığı sırada motosiklet sürücüsü, kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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