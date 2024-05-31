Mardin'de motosiklet kazası: Motosiklet metrelerce sürüklendi, başka bir motosiklete çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Mardin'de motosiklet kazası: Motosiklet metrelerce sürüklendi, başka bir motosiklete çarptı

Mardin\'de motosiklet kazası: Motosiklet metrelerce sürüklendi, başka bir motosiklete çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosiklet, berber dükkanı önündeki bir başka motosiklete çarptı. Motosiklet sahibi kazazedeyi fırçayla kovalarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada yaralanan sürücüye yardım etmek isteyenlerle motosikletin sahibi arasında tartışma yaşandı.

31.05.2024 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen kazada metrelerce sürüklenen motosiklet, berber dükkanı önündeki bir başka motosiklete çarptı. Motosiklet sahibi kazazedeyi fırçayla kovalarken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile metrelerce sürüklenen motosiklet, Mehmet Kaymaz'a ait berber dükkanı önündeki motosiklete çarptı. Berber dükkanında bulunanlar sürücünün yardımına koşarken, motosikletin sahibi eline aldığı fırça ile kazazedeyi kovaladı.

Motosikletin çarptığı diğer motosikletin sahibinin hem çalışanı hem de kayınbiraderi olduğunu belirten dükkan sahibi Mehmet Kaymaz, "Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince gelip bizim motosiklete çarptı. Kayınbiraderim motosikletini yeni almıştı. Biz koşup kazazedeye yardım etmeye çalışırken, kayınbiraderim motosikletin derdine düştü. O esnada fırçayı alıp motosiklet sürücüsünü dövmeye kalktı. Halimize gülelim mi ağlayalım mı bilemedik" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA

Motosiklet, Nusaybin, Mardin, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de motosiklet kazası: Motosiklet metrelerce sürüklendi, başka bir motosiklete çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
11:02 Üvey baba skandalı Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde Üvey baba skandalı! Müge Anlı öfkeden deliye döndü: Sen buraya nasıl geldin ahlaksız, görüntülerin elimde
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
08:59 Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu Odasını cephaneliğe çeviren hakim Oktay Tabur sessizliğini bozdu
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:18 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Emeklilere Zam Yerine Büyük Şirketlere Vergi Affı Önerdi
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
10:41 Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, İsmail Kartal ile yollarını ayırdı
10:39 Altın ve döviz güne yükselişle başladı Altın ve döviz güne yükselişle başladı
10:23 Fransa’da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi Fransa'da LGBT bayrağını kapatan futbolcuya 4 maç men cezası verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 12:40:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mardin'de motosiklet kazası: Motosiklet metrelerce sürüklendi, başka bir motosiklete çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement