Mardin\'de Okulda Yangın: Öğrenciler Güvenle Tahliye Edildi

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Mardin'in Yeşilli ilçesinde bir okulun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında okulda bulunan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Edinilen bilgilere göre, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir okulun çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Okulda bulunan öğrenciler güvenli bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - MARDİN