Mardin\'de Otomobil Devrildi: 3 Yaralı

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Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde 34 BLH 44 plakalı otomobil, ilçenin kırsal Ortaköy Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. - MARDİN