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Mardin'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: 5 Yaralı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde bulunan 5 kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin\'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: 5 Yaralı
24.01.2024 - 12:16,
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Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada otomobil içinde bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Yalımköy yolunda seyir halinde olan 01 RG 586 plakalı Opel New Astra marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarptı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Otomobil Kaldırıma Çarptı: 5 Yaralı - Son Dakika


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