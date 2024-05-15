Mardin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika
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Mardin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Mardin\'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, tedavi altına alınmak üzere Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

15.05.2024 09:58
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Mardin'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Eğlence Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şırnak'tan Midyat istikametine doğru seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 47 ACT 436 plakalı Chery markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine güvenlik güçleri, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ve araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de Otomobil Şarampole Devrildi: 2 Yaralı - Son Dakika

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