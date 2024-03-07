Mardin'in Artuklu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza, Mardin E Tipi Kapalı cezaevi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CIK 560 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil kayaya çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Mardin'de otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
Burdur'da seyir halindeyken otomobilin çarptığı yabancı uyruklu elektrikli motosiklet sürücüsü hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonucunda ağır yaralanan sürücü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde park halindeki bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Araç, vatandaşların tüm çabalarına rağmen dakikalarca yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında çevredeki diğer araç sahipleri araçlarını kurtarmaya çalışırken, mahalle sakinleri evlerine ve elektrik panolarına sıçramasından endişe etti. İtfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucunda araç söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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