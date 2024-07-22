3.Sayfa

Mardin'de otomobil takla attı: 1 yaralı

MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, öğle saatlerinde Türkmen Deresi mevkiinde 34 NY 9201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.