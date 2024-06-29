Mardin'de saman yüklü tır yanarak kullanılamaz hale geldi

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Mardin'in Artuklu ilçesinde saman yüklemeye gelen tır, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiler göre, Artuklu ilçesi bağlı Ortaköy Mahallesi'nde saman yüklemeye gelen tırda henüz belirlemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyerek tırı saran yangında haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında tır, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN