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Mardin'de şehitlere provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de şehitlere provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan bir şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şüpheli, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan cezaevine gönderildi.

Mardin\'de şehitlere provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı
20.01.2024 - 01:06,
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, sosyal medyada şehitlere yönelik provokatif amaçlı paylaşım yaptığı tespit edilen 1 şüpheli yakalanıp tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler hakkında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yapan bir şüpheli tespit edildi. Şüpheli, Kızıltepe ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mardin'de şehitlere provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de şehitlere provokatif paylaşım yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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